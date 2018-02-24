В Тульской области катастрофически не хватает мужчин

К 23 февраля компания подсчитала количество мужчин и женщин в различных регионах России. Так, меньше всего мужского населения в процентном соотношении оказалось в Ивановской области, Санкт-Петербурге, Новгородской, Тверской и Тульской областях.

Впрочем, и другие регионы ЦФО не изобилуют мужским населением. Гендерный перекос наблюдается в Ярославской, Владимирской, Смоленской, Орловской, Брянской, Калужской, Курской областях.

А вот в соседней с Тульской Московской области (и Москве) мужчин больше всего в абсолютных цифрах. Но авторы исследования уточняют – это из-за общей высокой численности населения.

Незначительное превышение численности мужчин над женщинами только в трех российских регионах - в Чукотском автономном округе (52,6%), Камчатском крае (50,9%) и Ямало-Ненецком автономном округе (50,3%).