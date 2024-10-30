Представление световых кукол

17 ноября в Городском Концертном зале города Тулы состоится единственный показ Представления световых кукол.



В Тулу приезжает многократно титулованный кукольник России – Николай Зыков.

Николай (правнучатый племянник знаменитого советского кукольника Сергея Образцова) — артист мировой сцены, покоривший зрителей более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Также он является автором, режиссёром, художником и исполнителем более 20 кукольных представлений, имеющих множество международных наград: приз «Инновация в искусстве» 12-го Шанхайского Международного Фестиваля Искусств (2010), приз за «Выдающееся представление» 21-го Всемирного Конгресса Кукольников УНИМА в Ченду (2012), почетный приз 3-го Международного Фестиваля Искусств Великого Морского Шелкового Пути в Цюаньчжоу (2017) и многие другие. Сначала у него были только марионеточные программы, а сейчас — инновационные световые представления.

Николай самостоятельно создал более 200 уникальных марионеток, перчаточных, тростевых и экспериментальных кукол. В каждую мастер вкладывает частичку своей души.

Автор обращается к куклам с очень большим уважением и трепетом. Каждая кукла — это личность с неповторимым характером: герои с большой историей, фотогеничные куклы с афиш, любимцы публики…

— Чтобы стать кукольником, необходимо любить кукол и кукольное искусство, — рассказывает Николай. — Без последнего даже близко не стоит начинать — ничего не выйдет. Помимо чувств нужны и умения: музыкальность, изобретательские и художественные навыки.

Все куклы в представлении светятся сами. Для этого использованы две технологии — светодиоды и электролюминесцентные провода. Конструкция у каждой особенная — такой в учебнике или интернете не найти!

Зрители могут увидеть оригинальное интерактивное представление:

17 ноября (11.00) в Городском Театре (г. Тула, ул. Советская, д. 2),

17 ноября (16.00) в Городском Дворце культуры (г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10).

Световые куклы удивят зрителей всех возрастов, даже самых чутких ценителей! В непредсказуемом калейдоскопе световых миниатюр каждый найдёт что-то своё.

Программа составлена в духе путешествия по миру современного кукольного искусства, где каждая история — это неожиданный поворот, раскрывающий новые возможности жанра.

— На его представления идут целыми семьями. Каждая постановка Зыкова — не просто спектакль, а феерическое шоу, способное удерживать внимание зрителей разных возрастов, — телеканал «Доверие» (Россия).

— Даже не пытайтесь понять, как он все это делает, просто смотрите и получайте удовольствие! — Станислав Железкин (Россия).