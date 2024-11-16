  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Кроху вместе с мамой выкинули на помойку - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Кроху вместе с мамой выкинули на помойку

Кроху вместе с мамой выкинули на помойку

Вот такую кроху выкинули вместе с мамой на помойку. Пока неравнодушные девушки приехали на это место, осталась только эта красотка.

Маму и второго щенка, видимо, кто-то забрал, а это девочка сидела и тряслась как кленовый лист.

Девочке около четырех месяцев. Вырастет небольшой. Сейчас находится на передержке у волонтеров. 

Если вам понравилась девочка, пишите или звоните по тел. 8-902-843-59-97.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:00 +3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Застенчивая и нежная Стейси ищет дом
Застенчивая и нежная Стейси ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.