Кроху вместе с мамой выкинули на помойку

Вот такую кроху выкинули вместе с мамой на помойку. Пока неравнодушные девушки приехали на это место, осталась только эта красотка.

Маму и второго щенка, видимо, кто-то забрал, а это девочка сидела и тряслась как кленовый лист.

Девочке около четырех месяцев. Вырастет небольшой. Сейчас находится на передержке у волонтеров.

Если вам понравилась девочка, пишите или звоните по тел. 8-902-843-59-97.