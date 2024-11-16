Кроху вместе с мамой выкинули на помойку

Вот такую кроху выкинули вместе с мамой на помойку. Пока неравнодушные девушки приехали на это место, осталась только эта красотка.
Маму и второго щенка, видимо, кто-то забрал, а это девочка сидела и тряслась как кленовый лист.
Девочке около четырех месяцев. Вырастет небольшой. Сейчас находится на передержке у волонтеров.
Если вам понравилась девочка, пишите или звоните по тел. 8-902-843-59-97.
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