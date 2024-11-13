Автоинструктор о стереотипах, сложных учениках и о том, как сдать на права с первого раза

Анатолию Григорьевичу Федину 69 лет. Большую часть своей жизни — целых 42 года! — мужчина посвятил педагогике. Закончив ТГПИ в 1985 году, он устроился учителем физкультуры в Профессиональный лицей № 25 им. Н. Демидова. Проработав преподавателем 22 года, Анатолий занял кресло директора — лицей он возглавлял еще 20 лет.

Не без гордости Анатолий Григорьевич отмечает, что с 1997 года носит почетное звание «Заслуженный учитель РФ».

— Вся моя жизнь связана с педагогической деятельностью, — говорит он, — поэтому другой работы для себя не представляю: мне нравится живое общение.

Сам педагог — автолюбитель с большим стажем: первый автомобиль купил в 25 лет. Это был ВАЗ-2105 (он же «Жигули»).

— Тогда приобрести его было сложно, не как сейчас! — с улыбкой вспоминает инструктор.

Выходит, за рулем я 44 года. За все это время ни разу не попадал в аварию — ни сам, ни с учениками!

Я сменил много машин: были и советские, и иномарки. Но самая лучшая, как мне кажется, по соотношению комфорт-цена-качество — Toyota.

— Анатолий Григорьевич, вы решили стать автоинструктором после того, как вышли на пенсию?

— Посидел дома немножко, два-три месяца. Понял, что сидеть без дела не могу. У меня еще было много сил, энергии, здоровья… Тогда, в октябре 2018 года, пошел в автошколу.

Чтобы стать автоинструктором, нужно в первую очередь иметь водительский стаж не менее пяти лет. Желательно — высшее или педагогическое образование. Те, у кого такого образования нет, проходят специальные курсы и только после них становятся мастерами по производственному обучению.

Если человек сам хорошо водит, это не значит, что он может грамотно научить другого.

Опыт мой, конечно, мне помогает. Не только новоприбывшие инструкторы проходят у меня стажировку: нередко опытные мастера советуются со мной о том, как лучше объяснить ученику какую-либо тему. Даже, бывает, подходят и спрашивают: «Григорьич, почему они у тебя тут едут, а у меня — нет?»

— Ученики и коллеги отзываются о вас как о волшебном автоинструкторе. В чем ваш секрет?

— Я верю, что к каждому нужен индивидуальный подход, потому что люди приходят разные — с разным уровнем подготовки.

Необучаемых нет. Просто кому-то нужно значительно больше времени. Тот, кто хочет, всегда научится!

Но не стоит забывать, что водительское удостоверение еще ничего не значит. Первое время ездить нужно очень аккуратно. Я всегда говорю своим ученикам, что они должны думать не только за себя, но и за окружающих их водителей, — никогда не знаешь, что им придет на ум. После выпуска из автошколы многие будто забывают о том, что такое, например, поворотники.

— Как вы считаете, действительно ли парни водят лучше, чем девушки?

— Совсем нет! У меня был случай: пришла учиться молодая пара — муж и жена. Девушка все схватывала, как говорится, на лету — экзамен она сдала с первого раза. А вот мужу ее все давалось сложнее — парень получил права только со второго раза.

— Кому учеба дается с большим усилием? С кем работать сложнее всего?

— Это, конечно, возрастные люди. В моей автошколе учился мужчина, которому было 70 лет! Представляете? А еще женщина 65 лет. Она говорит: «Мне нужно к детям в Москву ездить, закрутки возить».

С ней связан забавный случай. Мы выехали в город на практику, подъезжаем к светофору. Женщина перепутала педали газа и тормоза и чуть не врезалась в Mercedes, стоящий впереди! Я как дал по тормозам — весь холодным потом покрылся! Учебная машина остановилась в пяти сантиметрах — клянусь! — от легковушки. Водитель вышел, молча посмотрел и уехал. Вся ответственность, в том числе материальная, в случае ДТП ложится на инструктора.

— Как вы считаете, страх вождения — это норма или сигнал, что человеку не стоит садиться за руль?

— Нет, страх в нашей природе. Конечно, чаще с такой проблемой сталкиваются девушки. Я думаю, что все дело в материнском инстинкте. Дамы, которые в первый раз выезжают в город, боятся развивать максимально разрешенную скорость: «Ой-ой! Мы уже 40 км/ч едем!» Этот этап надо просто перетерпеть.

Как не бояться? Просто доверяйте своему автоинструктору. Пока он рядом — все будет хорошо!

— Из года в год сдавать экзамены по вождению все сложнее. Как сдать на права с первого раза?

— Самое главное правило — во всем слушать своего автоинструктора и не заниматься самообучением. Многие смотрят видеоуроки в интернете. Я своим ученикам запрещаю! Лучше лишний раз взять дополнительное занятие и уточнить непонятные вещи в формате живого общения. Все дело в том, что человек может трактовать совет по-своему, из-за чего в будущем будет совершать одну и ту же ошибку.

Еще человек должен сразу настроиться на успех. Психологическое состояние тоже немаловажно! «Да, будет непросто, но я со всем справлюсь!» — так надо думать, не бояться. Всему остальному вас научат.