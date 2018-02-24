В Туле пройдет Фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Фестиваль позволит участникам всех возрастов выбрать подходящую игру, узнать о новинках, пообщаться с единомышленниками и встретить новых друзей. Кроме того, гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и викторине по произведениям Жюль Верна. Также в программе мероприятий - исторические танцы, конкурс бардов, дефиле костюмов, шуточные бои на японских мечах-тямбарах и шоу с флагами.

Среди участников «Горыныча» - гости из Калуги, Орла, Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Начало фестиваля в 10:00.

Возрастная категория: 6+

Адрес: г. Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс

Режим работы:

чт. – сб. с 10-00 до 20-00;

вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00,

понедельник – выходной.

контактный телефон: (4872) 77-49-36.