В Туле пройдет Фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»
Его проведет филиал Тульского музейного объединения "Тульский военно-исторический музей" 4 марта.
Фестиваль позволит участникам всех возрастов выбрать подходящую игру, узнать о новинках, пообщаться с единомышленниками и встретить новых друзей. Кроме того, гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах и викторине по произведениям Жюль Верна. Также в программе мероприятий - исторические танцы, конкурс бардов, дефиле костюмов, шуточные бои на японских мечах-тямбарах и шоу с флагами.
Среди участников «Горыныча» - гости из Калуги, Орла, Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Начало фестиваля в 10:00.
Возрастная категория: 6+
Адрес: г. Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс
Режим работы:
чт. – сб. с 10-00 до 20-00;
вт., ср., вс. с 10-00 до 18-00,
понедельник – выходной.
контактный телефон: (4872) 77-49-36.