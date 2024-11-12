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Если пенсионер умер, что будет с его пенсионными накоплениями?

Если пенсионер умер, что будет с его пенсионными накоплениями?

Отвечают специалисты Госуслуг.

После смерти пенсионера его родственники могут получить страховую пенсию за последний месяц и накопительную часть. Такое право установлено законом. Как получить пенсию за умершего родственника в 2024 году, читайте ниже.

Страховая пенсия

Выплаты прекращаются с 1 числа месяца после месяца смерти пенсионера. Независимо от того, какого числа наступила смерть, пенсия за этот месяц начисляется в полном размере.

Сумму, которую умерший не успел получить, выплачивают проживавшим с ним нетрудоспособным членам семьи. Это могут быть дети, супруг, братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки. За выплатой им нужно обратиться в СФР в течение 6 месяцев. Если с заявлением обратилось несколько родственников — пенсию поделят между ними.

Если таких нетрудоспособных родственников нет или за выплатой никто не обратился, сумма включается в наследственную массу и распределяется по общим правилам для наследства.

Основание: ч. 2 ст. 10, ч. 3, 4 ст. 26 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013

Накопительная пенсия

Пенсионные накопления могут получить правопреемники умершего, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии, в такой очередности:

  • Дети, супруги, родители.
  • Братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Если умерший ранее писал заявление о распределении средств пенсионных накоплений — деньги получают те, кто в нем указан.

Если на накопительную пенсию был направлен маткапитал, деньги получают:

  • отец ребенка, на которого был получен маткапитал;
  • несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет.

За выплатой нужно обратиться в течение 6 месяцев в СФР или в НПФ, если накопления формировались через него.

Основание: ч. 6-8 ст. 7 Федерального закона № 424-ФЗ от 28.12.2013

Подать завление на получение пенсионных накоплений через Госуслуги можно по ссылке.

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