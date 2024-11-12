Если пенсионер умер, что будет с его пенсионными накоплениями?

Отвечают специалисты Госуслуг.
После смерти пенсионера его родственники могут получить страховую пенсию за последний месяц и накопительную часть. Такое право установлено законом. Как получить пенсию за умершего родственника в 2024 году, читайте ниже.
Страховая пенсия
Выплаты прекращаются с 1 числа месяца после месяца смерти пенсионера. Независимо от того, какого числа наступила смерть, пенсия за этот месяц начисляется в полном размере.
Сумму, которую умерший не успел получить, выплачивают проживавшим с ним нетрудоспособным членам семьи. Это могут быть дети, супруг, братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки. За выплатой им нужно обратиться в СФР в течение 6 месяцев. Если с заявлением обратилось несколько родственников — пенсию поделят между ними.
Если таких нетрудоспособных родственников нет или за выплатой никто не обратился, сумма включается в наследственную массу и распределяется по общим правилам для наследства.
Основание: ч. 2 ст. 10, ч. 3, 4 ст. 26 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013
Накопительная пенсия
Пенсионные накопления могут получить правопреемники умершего, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии, в такой очередности:
- Дети, супруги, родители.
- Братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Если умерший ранее писал заявление о распределении средств пенсионных накоплений — деньги получают те, кто в нем указан.
Если на накопительную пенсию был направлен маткапитал, деньги получают:
- отец ребенка, на которого был получен маткапитал;
- несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет.
За выплатой нужно обратиться в течение 6 месяцев в СФР или в НПФ, если накопления формировались через него.
Основание: ч. 6-8 ст. 7 Федерального закона № 424-ФЗ от 28.12.2013
Подать завление на получение пенсионных накоплений через Госуслуги можно по ссылке.