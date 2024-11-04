  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Газета «Слобода» отмечает день рождения – нам 30! - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Газета «Слобода» отмечает день рождения – нам 30!

Газета «Слобода» отмечает день рождения – нам 30!

Мама Myslo принимает подарки и поздравления. Здоровая критика тоже не помешает, но, если можно, не сегодня ;).

4 ноября 1994 года вышел первый номер тульской газеты «Слобода». Еще малюсенький, невзрачный, 16 скромных черно-белых страниц, которые тогда были приложением к «Молодому коммунару». И внезапно простую и искреннюю «Слободу» туляки признали и полюбили. Говорят, это было здорово и головокружительно быстро! 

С тех пор много чего изменилось, но «Слобода» все эти 30 лет выходит каждую среду. И все так же неизменно всей душой любит своих читателей.

чуть-чуть цифр

1555

номеров «Слободы» вышло за 30 лет 

96

полос было в «Слободе» в середине 2000-х годов

120

тысяч экземпляров составлял максимальный тираж газеты на пике популярности 

7 из 10

костров в Тульской области разжигают при помощи «Слободы»

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
Слободе 30 лет
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На пожаре погиб руководитель Тульского землячества в Москве Станислав Шеденков
На пожаре погиб руководитель Тульского землячества в Москве Станислав Шеденков
Алохомора! Вспомнишь ли ты заклинание из «Гарри Поттера»?
Алохомора! Вспомнишь ли ты заклинание из «Гарри Поттера»?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.