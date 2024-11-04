Газета «Слобода» отмечает день рождения – нам 30!

4 ноября 1994 года вышел первый номер тульской газеты «Слобода». Еще малюсенький, невзрачный, 16 скромных черно-белых страниц, которые тогда были приложением к «Молодому коммунару». И внезапно простую и искреннюю «Слободу» туляки признали и полюбили. Говорят, это было здорово и головокружительно быстро!
С тех пор много чего изменилось, но «Слобода» все эти 30 лет выходит каждую среду. И все так же неизменно всей душой любит своих читателей.
1555
номеров «Слободы» вышло за 30 лет
96
полос было в «Слободе» в середине 2000-х годов
120
тысяч экземпляров составлял максимальный тираж газеты на пике популярности
7 из 10
костров в Тульской области разжигают при помощи «Слободы»