Газета «Слобода» отмечает день рождения – нам 30!

Мама Myslo принимает подарки и поздравления. Здоровая критика тоже не помешает, но, если можно, не сегодня ;).

4 ноября 1994 года вышел первый номер тульской газеты «Слобода». Еще малюсенький, невзрачный, 16 скромных черно-белых страниц, которые тогда были приложением к «Молодому коммунару». И внезапно простую и искреннюю «Слободу» туляки признали и полюбили. Говорят, это было здорово и головокружительно быстро!

С тех пор много чего изменилось, но «Слобода» все эти 30 лет выходит каждую среду. И все так же неизменно всей душой любит своих читателей.

чуть-чуть цифр

1555

номеров «Слободы» вышло за 30 лет

96

полос было в «Слободе» в середине 2000-х годов

120

тысяч экземпляров составлял максимальный тираж газеты на пике популярности

7 из 10

костров в Тульской области разжигают при помощи «Слободы»