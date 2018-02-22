Тульские ветераны получат путевки на летний отдых

В Туле приняли закон «О мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, семей погибших (умерших, пропавших без вести), а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получивших увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей».

Теперь жители области, подходящие под эти категории, смогут бесплатно получать путевки на летний отдых.

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов:

Сергей Харитонов – Важно, что принятие этого закона произошло накануне Дня защитника Отечества. Тула — город герой, и мы, его жители, должны проявлять заботу об участниках и ветеранах военных действий.

В Тульской области проживает 13 671 ветеран боевых действий, из них 248 инвалидов. В общеобластном реестре для обеспечения путевкой на летний отдых состоит 5763 ветеранов, из них 2250 – члены семьи. С уровнем дохода до 1,5 величин прожиточного минимума в реестре состоит 46 инвалидов боевых действий. Средняя стоимость путевки составляет 2000 руб. На ежегодное обеспечение путевкой для летнего отдыха для указанной категории граждан потребуются средства в размере 920 000 руб.

В Законе Тульской области «О бюджете Тульской области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме: 2018 год — 20 765 000 рублей; 2019 год — 20 765 000 рублей; 2020 год — 20 765 000 рублей.

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах вышеуказанных ассигнований. Дополнительных средств не потребуется.