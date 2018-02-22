Из-за аномальных морозов в Тульской области усилят патрулирование федеральных трасс

Погодная ситуация отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

По прогнозам синоптиков с 23 по 28 февраля в Центральном федеральном округе ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В круглосуточном патрулировании федеральных автодорог (М-2 «Крым», Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», Р-298 «Курск-Воронеж», А-142 «Тросна-Калиновка», Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов») в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях в случае необходимости будет задействовано 304 единицы дорожной техники.

Погодная ситуация на указанных федеральных трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

Вся информация передается в Центр Управления производством ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», что позволяет более оперативно реагировать на возникновение любых дорожных происшествий.

Кроме того, ЦУП Упрдора в круглосуточном режиме принимает и передает информацию по радиосвязи гражданского диапазона на частотах С15 АМ (27, 130 МГц).

ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге, перед поездкой тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи.