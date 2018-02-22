новости
новости
Регистрация
Из-за аномальных морозов в Тульской области усилят патрулирование федеральных трасс

Из-за аномальных морозов в Тульской области усилят патрулирование федеральных трасс

Погодная ситуация отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

По прогнозам синоптиков с 23 по 28 февраля в Центральном федеральном округе ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В круглосуточном патрулировании федеральных автодорог (М-2 «Крым», Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», Р-298 «Курск-Воронеж», А-142 «Тросна-Калиновка», Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов») в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях в случае необходимости будет задействовано 304 единицы дорожной техники.

Погодная ситуация на указанных федеральных трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

Вся информация передается в Центр Управления производством ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», что позволяет более оперативно реагировать на возникновение любых дорожных происшествий.

Кроме того, ЦУП Упрдора в круглосуточном режиме принимает и передает информацию по радиосвязи гражданского диапазона на частотах С15 АМ (27, 130 МГц).

ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге, перед поездкой тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по круглосуточным телефонам ФКУ «Упрдор Москва-Харьков»: 8 (4862) 47-01-05, 8 (4862) 75-07-69.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
федеральные трассыаномальное похолоданиеморозы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские ветераны получат путевки на летний отдых
Тульские ветераны получат путевки на летний отдых
Работник тульской автомойки угнал авто клиента и устроил ДТП
Работник тульской автомойки угнал авто клиента и устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.