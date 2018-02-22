В Ясной Поляне состоится «Тульский лыжный марафон»

Фото из архива Myslo.

24 февраля в Ясной Поляне состоится первое событие из серии «Тульский марафон» — лыжный забег, который будет проведен непосредственно на территории музея-усадьбы.

Круг лыжной трассы пройдет по местам, описанным в произведениях и дневниках Толстого. Это и Юшкин верх, который нетрудно узнать в «Анне Карениной», и еловые посадки, где так любил гулять Лев Николаевич, и знаменитый колодец, откуда он нередко привозил воду для своих близких. Также по ходу дистанции можно будет увидеть и дом, в котором писатель прожил более полувека.

Участникам марафона на выбор предложат три дистанции: 10, 30 и 50 километров.

Забег начнется в 11.00 на территории гостиницы «Ясная Поляна». Стартовый городок будет оборудован всем необходимым для спортсменов: в нем будет гардероб, теплые раздевалки, пункт питания и туалеты. Еще одна точка питания будет располагаться непосредственно на трассе.

Перед стартом каждый из участников марафона получит стартовый номер-майку с логотипом мероприятия, а в финале забега — медаль финишера.

Также организаторы анонсируют использование электронной системы хронометража, обеспечивающей точное определение времени прохождения дистанции. Абсолютные победители на каждой из дистанций получат наградные кубки.

Регистрация на Тульский лыжный марафон открыта здесь: https://russiarunning.com/event/TulaSkiMarathon2018.