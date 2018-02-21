Туляков приглашают отметить День защитника Отечества в Центральном парке

23 февраля туляков приглашают в Центральный парк. Для посетителей подготовили праздничную программу.

На фонтанной площади развернется интерактивная выставка пожарно-спасательной техники и ярмарка тульских мастеров. Весь день будет работать полевая кухня, где можно будет перекусить вкусной солдатской кашей, а на эстраде пройдет концертная программа. Время проведения — 13.00−16.00.

Также в этот день пройдет развлекательная программа в детском городке парка с интерактивной частью праздника под названием «Босс-Молокосос», караоке для детей и мастер-классом по созданию рамки для фото «Вертолет». Время проведения — с 11.00 до 13.00.

Bxoд нa вce мepoпpиятия — cвoбoдный.