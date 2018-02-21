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Тульская городская УК устроила масленичные гулянья в Заречье
Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Тульская городская УК устроила масленичные гулянья в Заречье

Жители дома №32 по ул. Литейной в Туле отпраздновали Масленицу всем двором. Праздник получился душевным и уютным, как и полагается соседским встречам.

Тульская городская управляющая компания в очередной раз подарила праздник тулякам. В прошлом году УК провожала Масленицу вместе с жителями дома №15 по ул. Галкина, а в этом году посчастливилось двору дома №32 по ул. Литейной.

Жителей большого 15-подъездного дома на праздничном гулянье ждала большая анимационная программа и зажигательный ведущий. Взрослые и дети участвовали в веселых конкурсах, играли в подвижные игры, пели и танцевали.

А в перерывах гости праздника лакомились вкусными угощеньями – гречневой кашей с мясом, блинами и горячим чаем. После игр на свежем воздухе аппетит у всех собравшихся был отличный!

Директор Тульской городской управляющей компании Марина Аливохина:

Марина Аливохина

– Праздник Масленицы мы для жителей наших домов устраиваем уже второй раз. В этом году программа получилась насыщенной, и гостей пришло больше. Нам нравится, что совместные праздники объединяют соседей. Мы очень рады видеть всех жителей, не только наших домов, но и всех других. Спасибо тулякам, что они поддержали нашу инициативу и провели субботний день вместе с нами!

Жителям двора праздник тоже пришелся по душе, они с удовольствием делились впечатлениями.

Ольга Чубарова:

Ольга Чубарова

– Пришла на праздник вместе с внуками. Детвора просто в восторге, внучка участвует в конкурсах, веселится, танцует. У нас дружный дом, поэтому на Масленице собралось много людей. Если гулянья у нас будут проводить еще, обязательно придем. Да и управляющая компания у нас хорошая, двор привели в порядок, так что гулять здесь теперь приятно.

Вячеслав Кучин:

Вячеслав Кучин

– Мы из соседнего двора, но управляющая компания у нас эта же. Узнали о празднике, пришли всей семьей и не прогадали. Конкурсы тут интересные, каша вкусная, что еще нужно? Спасибо УК, подарили праздник взрослым и детям.

Оксана Лейбина:

Оксана Лейбина

– Мы в этом доме живем уже больше двадцати лет. В нашем дворе часто устраивают праздники, и мы всегда откликаемся – приходим и проводим время вместе, всем домом.


Масленица в этом году получилась отличная!

Больше всего понравилась программа – малыши веселились от души,
а родителям приятно смотреть на счастливых детей.
 

запишите адрес

Тульская городская управляющая компания

Тула, ул. Галкина, дом 15.

Тел. 8 (4872) 49-92-42.

www.тульская-городская-ук.рф

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Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 1
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 2
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 3
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 4
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Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 8
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 9
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Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 11
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 12
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 13
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 14
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 15
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 16
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 17
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 18
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Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 20
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 21
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 22
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 23
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 24
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 25
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 26
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 27
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 28
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 29
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 30
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 31
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 32
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 33
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 34
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 35
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 36
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 37
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 38
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 39
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 40
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 41
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 42
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 43
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 44
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 45
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 46
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 47
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 48
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 49
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 50
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 51
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 52
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 53
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 54
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 55
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 56
Масленица от Тульской городской управляющей компании, Фото: 57
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:23 +1
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