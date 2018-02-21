Тульская городская УК устроила масленичные гулянья в Заречье

Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители дома №32 по ул. Литейной в Туле отпраздновали Масленицу всем двором. Праздник получился душевным и уютным, как и полагается соседским встречам.

Тульская городская управляющая компания в очередной раз подарила праздник тулякам. В прошлом году УК провожала Масленицу вместе с жителями дома №15 по ул. Галкина, а в этом году посчастливилось двору дома №32 по ул. Литейной.

Жителей большого 15-подъездного дома на праздничном гулянье ждала большая анимационная программа и зажигательный ведущий. Взрослые и дети участвовали в веселых конкурсах, играли в подвижные игры, пели и танцевали.

А в перерывах гости праздника лакомились вкусными угощеньями – гречневой кашей с мясом, блинами и горячим чаем. После игр на свежем воздухе аппетит у всех собравшихся был отличный!

Директор Тульской городской управляющей компании Марина Аливохина:

Марина Аливохина – Праздник Масленицы мы для жителей наших домов устраиваем уже второй раз. В этом году программа получилась насыщенной, и гостей пришло больше. Нам нравится, что совместные праздники объединяют соседей. Мы очень рады видеть всех жителей, не только наших домов, но и всех других. Спасибо тулякам, что они поддержали нашу инициативу и провели субботний день вместе с нами!

Жителям двора праздник тоже пришелся по душе, они с удовольствием делились впечатлениями.

Ольга Чубарова:

Ольга Чубарова – Пришла на праздник вместе с внуками. Детвора просто в восторге, внучка участвует в конкурсах, веселится, танцует. У нас дружный дом, поэтому на Масленице собралось много людей. Если гулянья у нас будут проводить еще, обязательно придем. Да и управляющая компания у нас хорошая, двор привели в порядок, так что гулять здесь теперь приятно.

Вячеслав Кучин:

Вячеслав Кучин – Мы из соседнего двора, но управляющая компания у нас эта же. Узнали о празднике, пришли всей семьей и не прогадали. Конкурсы тут интересные, каша вкусная, что еще нужно? Спасибо УК, подарили праздник взрослым и детям.

Оксана Лейбина:

Оксана Лейбина – Мы в этом доме живем уже больше двадцати лет. В нашем дворе часто устраивают праздники, и мы всегда откликаемся – приходим и проводим время вместе, всем домом.



Масленица в этом году получилась отличная!

Больше всего понравилась программа – малыши веселились от души,

а родителям приятно смотреть на счастливых детей.



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