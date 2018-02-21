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Народный артист России Сергей Ролдугин проводит прослушивание юных музыкантов в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Народный артист России Сергей Ролдугин проводит прослушивание юных музыкантов в Туле

По итогам отбора ребята будут приглашены на мастер-классы, в том числе и в центр «Сириус» в Сочи.

21 февраля по приглашению губернатора Алексея Дюмина в Тулу приехали выдающиеся российские педагоги: народный артист России, профессор Сергей Ролдугин, заслуженные артисты России, профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий Александр Голышев, Александр Мндоянц, Борис Табуреткин, композитор Игорь Роголев.

В колонном зале Дома дворянского собрания они проводят прослушивание учеников детских музыкальных школ и детских школ искусств Тульской области. Более полусотни юных музыкантов представляют на суд мэтров отечественного музыкального образования свое исполнение классических музыкальных произведений. По итогам отбора ребята будут приглашены на мастер-классы, в том числе и в центр «Сириус» в Сочи.

После первого прослушивания с педагогами состоялся круглый стол на тему «Вопросы воспитания молодых музыкантов».

В нем приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она напомнила, что по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе губернатора Алексея Дюмина в Туле на базе музыкальной школы им. Г. З. Райхеля создан первый в регионе Центр одаренных детей «Мастерская талантов». Кураторство над центром взял Санкт-Петербургский Дом музыки и лично Сергей Ролдугин.


Сергей Ролдугин отметил, что сегодня в прослушивании тульских детей участвуют выдающиеся, очень опытные и строгие педагоги-музыканты России. 

– Мы приехали не проверять тульских педагогов, а помогать детям поверить в себя. Все они талантливы, но в силу определенных обстоятельств у кого-то что-то пока не получилось. Это не повод расстраиваться, – сказал он.

По словам Сергея Ролдугина, ребят, которые сегодня пройдут отбор, будут курировать лучшие преподаватели Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Они будут приезжать в Тулу и проводить мастер-классы по специальностям для юных музыкантов. Сергей Ролдугин также подчеркнул, что Алексей Дюмин заинтересован в развитии тульских музыкантов, многие из которых могут и должны вырасти в настоящих мастеров своего дела.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 0
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