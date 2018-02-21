На каких улицах Тулы отключат электричество 22 февраля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать на следующих улицах:
- п. Михалково: 1-5 Михалковские пр-ды,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Воронежская,
- ул. Михалковская,
- ул. Косогорская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Донская,
- ул. Балтийская,
- ул. Смоленская,
- ул. Колхозная,
- пер. Колхозный,
- ул. Саратовская,
- п. Трудовой, 177-186.
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