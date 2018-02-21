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На каких улицах Тулы отключат электричество 22 февраля

На каких улицах Тулы отключат электричество 22 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать на следующих улицах:

  • п. Михалково: 1-5 Михалковские пр-ды,
  • ул. Российская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Косогорская,
  • ул. Волжская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Окская,
  • ул. Донская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Колхозная,
  • пер. Колхозный,
  • ул. Саратовская,
  • п. Трудовой, 177-186.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:49 +1
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