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Владимир Машков: «Я полностью доверяю своему кандидату»

Владимир Машков: «Я полностью доверяю своему кандидату»

Известный российский актер в Туле встретился с волонтёрами Штаба Владимира Путина.

Во время визита в оружейную столицу, Владимир Машков качестве доверенного лица кандидата в Президенты Владимира Путина побывал в Штабе общественной поддержки кандидата и встретился с волонтерами.

Общение началось с неожиданного для многих признания: Тула – родина актера, где он прожил первые четыре года жизни. С личных тем участники встречи перешли к вопросам об общественно-политической жизни страны.

Первое, чем поинтересовались молодые люди – что значит для Владимира Машкова быть доверенным лицом кандидата в Президенты. Актёр признался, что доверие – вещь крайне ответственная:

Очень важно доверять тому, кто доверяет тебе. Как доверенное лицо Владимира Путина, могу сказать, что я полностью доверяю своему кандидату.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:05 −19
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