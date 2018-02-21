Владимир Машков: «Я полностью доверяю своему кандидату»

Во время визита в оружейную столицу, Владимир Машков качестве доверенного лица кандидата в Президенты Владимира Путина побывал в Штабе общественной поддержки кандидата и встретился с волонтерами.

Общение началось с неожиданного для многих признания: Тула – родина актера, где он прожил первые четыре года жизни. С личных тем участники встречи перешли к вопросам об общественно-политической жизни страны.

Первое, чем поинтересовались молодые люди – что значит для Владимира Машкова быть доверенным лицом кандидата в Президенты. Актёр признался, что доверие – вещь крайне ответственная: