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При столкновении «Нивы» с «Волгой» под Тулой пострадали три человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При столкновении «Нивы» с «Волгой» под Тулой пострадали три человека

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, в 19.30 поступило сообщении о серьёзном ДТП на 199-м километре трассы «Крым». Там столкнулись «Нива» и «Волга».  

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одного из водителей на встречную полосу. Различные травмы получили три человека, они были доставлены в медучреждение.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:42 +1
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