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В Туле пройдёт всероссийская выставка молочных коз
Фото: выставкакоз.рф

В Туле пройдёт всероссийская выставка молочных коз

Судьями будут специалисты в области сельского хозяйства из России и США.

С 20 по 22 апреля в Туле пройдёт Вторая специализированная всероссийская выставка молочного козоводства. Мероприятие проводится для демонстрации возможностей выращивания племенных коз и развития селекционной работы. Кроме того, выставка – один из способов поддержки местных производителей.

В мероприятии примут участие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, владельцы которых выращивают коз молочных пород. Судьями выставки будут учёные всероссийского НИИ овцеводства и козоводства Светлана Новопашина и Михаил Санников, а также представитель молочного козоводства США Кристи Карр.

С инструкцией по подготовке коз к выставке все желающие могут ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +5
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Место
Тула

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