В Туле пройдёт всероссийская выставка молочных коз
Судьями будут специалисты в области сельского хозяйства из России и США.
С 20 по 22 апреля в Туле пройдёт Вторая специализированная всероссийская выставка молочного козоводства. Мероприятие проводится для демонстрации возможностей выращивания племенных коз и развития селекционной работы. Кроме того, выставка – один из способов поддержки местных производителей.
В мероприятии примут участие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, владельцы которых выращивают коз молочных пород. Судьями выставки будут учёные всероссийского НИИ овцеводства и козоводства Светлана Новопашина и Михаил Санников, а также представитель молочного козоводства США Кристи Карр.
С инструкцией по подготовке коз к выставке все желающие могут ознакомиться на официальном сайте мероприятия.