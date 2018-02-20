Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
«Арсенал» вничью сыграл с «Кайратом» на сборах в Турции
Оружейники завершили очередной контрольный матч «сухим» счётом – 0:0.
Тульские футболисты встретились в Белеке с казахстанским «Кайратом». Играть командам пришлось под проливным дождём. Несмотря на достойную работу игроков, ни одной из команд реализовать преимущество не удалось.
По времени владения мячом казахи уступили тулякам – 47% против 53%. Голевых моментов у туляков тоже было больше – 14 против 12 соответственно.
Напомним, в предыдущем контрольном матче с сербским «Динамо» канониры одержали победу.
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