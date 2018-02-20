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«Арсенал» вничью сыграл с «Кайратом» на сборах в Турции
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» вничью сыграл с «Кайратом» на сборах в Турции

Оружейники завершили очередной контрольный матч «сухим» счётом – 0:0.

Тульские футболисты встретились в Белеке с казахстанским «Кайратом». Играть командам пришлось под проливным дождём. Несмотря на достойную работу игроков, ни одной из команд реализовать преимущество не удалось.

По времени владения мячом казахи уступили тулякам – 47% против 53%. Голевых моментов у туляков тоже было больше – 14 против 12 соответственно.

Напомним, в предыдущем контрольном матче с сербским «Динамо» канониры одержали победу

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:03 +3
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