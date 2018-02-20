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Туляки всерьез обеспокоены судьбой двух тележек на замерзшей Упе
Фото Константина Корчагина.

Туляки всерьез обеспокоены судьбой двух тележек на замерзшей Упе

Они посвятили этому пост в соцсети и активно обсуждают тему.

Вчера в одной из тульских групп в социальной сети ВКонтакте появился пост о двух тележках из супермаркета, которые кто-то бросил на поверхность замерзшей Упы под Пролетарским мостом.

Туляки активно обсуждают тему. «Красота!», «Покатались и бросили. Обычное дело...», «Доколе» – комментарии на этот счет разные.

Ну не хватает нашим землякам, видимо, тревог и волнений. Надо срочно кого-то спасать!  В данном случае – тележки.

Фото Олега Смирнова.

Но здравая мысль в обсуждение все же закралась. Если телеги не убрать до весны, наша и без того не слишком чистая речка пополнится новыми «артефактами».

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:35 +4
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