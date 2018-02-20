В Туле на парковке на Красноармейском проспекте вновь провалился асфальт

Фото Алексея Пирязева.

В начале февраля Myslo сообщал о происшествии, которое случилось в Туле на Красноармейском проспекте, между домами № 20 и 16. Там автомобиль провалился колесом в яму.

Через день яму засыпали щебнем, однако проблема вернулась вновь. Тулячка сообщила в редакцию Myslo, что 19 февраля яма снова появилась почти на том же месте.

В пресс-службе администрации города заверили Myslo, что 21 февраля яму еще раз засыплют щебнем, а в строительный сезон участок заасфальтируют.