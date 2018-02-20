Ограничение движение транспорта в Туле 21 февраля: изменения

Myslo сообщал, что 21 февраля в Туле будет запрещена остановка и стоянка транспорта в связи с мероприятием (совещание при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах). Произошли некоторые изменения: добавлены участки улично-дорожной сети, где будут введены ограничения.

С 00.00 до 15.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская;

по пр. Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской;

в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской;

на территории, прилегающей к дому № 1-д по ул. Октябрьской («Пряности и радости»);

на Крестовоздвиженской площади;

на территории, прилегающей к дому № 47 по ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств: