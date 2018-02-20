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Ограничение движение транспорта в Туле 21 февраля: изменения

Ограничение движение транспорта в Туле 21 февраля: изменения

Внимание! Добавлены участки улично-дорожной сети, где будут введены ограничения.

Myslo сообщал, что 21 февраля в Туле будет запрещена остановка и стоянка транспорта в связи с мероприятием (совещание при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах). Произошли некоторые изменения: добавлены участки улично-дорожной сети, где будут введены ограничения.

С 00.00 до 15.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств

  • по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская;
  • по пр. Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской;
  • в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской;
  • на территории, прилегающей к дому № 1-д по ул. Октябрьской («Пряности и радости»);
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • на территории, прилегающей к дому № 47 по ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 8.00 до 15.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской;
  • с 10.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:50 +1
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