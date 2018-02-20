В тульском юридическом колледже откроется росгвардейский класс

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Соглашение о сотрудничестве подписали начальник Управления Росгвардии полковник Олег Петрик и директор колледжа Татьяна Торопкина.

Цель соглашения – создание благоприятных условий для нравственного и патриотического воспитания студентов, пропаганды правовых знаний и профилактики правонарушений.

Сотрудники Росгвардии будут проводить в колледже тематические мероприятия – спортивные соревнования, лекции и семинары, повышающие престиж службы в силовых ведомствах. Кроме того, в колледже откроется набор абитуриентов в росгвардейский класс.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик отметил высокую значимость заключенного договора и выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество: