21 февраля в Тулу приедет генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

В оружейной столице пройдет совещание по вопросам защиты прав инвесторов.

21 февраля в Тульском кремле состоится совещание при генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

Ожидается, что в работе совещания примут участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, министр РФ Михаил Абызов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители организаций и общественных объединений по защите прав предпринимателей, заместители генерального прокурора РФ, начальники подразделений генеральной прокуратуры РФ, прокуроры субъектов РФ, входящих в состав Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов, Московский, Приволжский, Северо-Западный и Южный транспортные прокуроры, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, участники мероприятия обсудят результаты работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных интересов инвесторов.