Минздрав о постельном белье в тульской больнице: «Это не пятна крови»

Фото из архива героя публикации.

Ведомство сообщает, что белье после обработки в автоклаве должно выглядеть именно так: с жуткими разводами и пятнами.

Ранее Myslo писал о том, что пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии городской больницы №7 Тулы жалуются на ужасные условия в палатах.

– Все кровати в палатах сломаны, в женской комнате только унитаз и раковина, нет даже душа. Как соблюдать личную гигиену? Ведь лежат тут все не один день. Мы даже воды не можем попить: стоит только один нерабочий кулер, кипятка нет. Разогреть еду тоже нельзя — микроволновки нет.

Но самое ужасное — старое постельное белье, оно уже не отстирывается от крови предыдущих пациентов.

Пациентам не хватает подушек и одеял, постельные принадлежности просто в ужасном состоянии. Кровати разваливаются. Находиться в таких условиях просто унизительно! — писала тулячка Елена.

По факту данного обращения министерство здравоохранения Тульской области провело проверку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

– Представители министерства здравоохранения Тульской области с выездом на место проверили факты, изложенные в сообщении, а также встретились с пациентами. По санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам все постельное белье обязано проходить санитарную обработку и обеззараживание.

Подушки после обработки в автоклаве выглядят именно так, как представлено на фото пользователей соцсетей, и это не пятна крови.

Кровати в отделении будут постепенно заменены.

Вот фотографии, о которых идет речь: