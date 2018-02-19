Фото Михаила Гиндина, ТулГУ.
В ТулГУ прошел аниме-фестиваль Yuki no Odori
Участники приехали из разных уголков страны.
17 февраля в Тульском государственном университете прошел VII аниме-фестиваль Yuki no Odori («Снежный танец»), организатором которого традиционно выступает студенческий клуб японской культуры и анимации «Кампай». Тема нынешнего фестиваля была связана с мифическим праздником «Парад духов». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Гостей фестиваля удивили интересными костюмами. Интересно, что на мероприятие съехались участники из разных регионов России.
Организаторы отмечают, что для этого фестиваля возраст — не помеха. Так, одной из участниц Yuki no Odori — 76 лет! Она приехала из Калуги вместе с дочкой и внучкой.
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