В ТулГУ прошел аниме-фестиваль Yuki no Odori

Фото Михаила Гиндина, ТулГУ.

17 февраля в Тульском государственном университете прошел VII аниме-фестиваль Yuki no Odori («Снежный танец»), организатором которого традиционно выступает студенческий клуб японской культуры и анимации «Кампай». Тема нынешнего фестиваля была связана с мифическим праздником «Парад духов». Об этом сообщает пресс-служба вуза.





Гостей фестиваля удивили интересными костюмами. Интересно, что на мероприятие съехались участники из разных регионов России.

Организаторы отмечают, что для этого фестиваля возраст — не помеха. Так, одной из участниц Yuki no Odori — 76 лет! Она приехала из Калуги вместе с дочкой и внучкой.