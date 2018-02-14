Пациенты тульской больницы: «Спать на таких кроватях унизительно»
Подушки и одеяла не отстирываются от крови и других малоприятных пятен, а кровати буквально разваливаются.
Читательница Myslo Елена поделилась фотографиями из палаты отделения челюстно-лицевой хирургии в городской больнице №7 г. Тулы.
Елена пожаловалась, что пациенты вынуждены находиться в невыносимых условиях:
– Все кровати в палатах сломаны, в женской комнате только унитаз и раковина, нет даже душа. Как соблюдать личную гигиену? Ведь лежат тут все не один день. Мы даже воды не можем попить: стоит только один нерабочий кулер, кипятка нет. Разогреть еду тоже нельзя – микроволновки нет.
Но самое ужасное – старое постельное белье, оно уже не отстирывается от крови предыдущих пациентов.
Пациентам не хватает подушек и одеял, постельные принадлежности просто в ужасном состоянии. Кровати разваливаются. Находиться в таких условиях просто унизительно!
Женщина рассказала, что разруха в больнице повсюду. Разваливаются стулья в столовой, не работает холодильник.
Оцените состояние отделения своими глазами:
Оксана Грудинина
А вы сталкивались с такими проблемами в тульских больницах? Есть фото из больничных отделений Тульской области? Делитесь в комментариях или присылайте автору в личные сообщения.