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Пациенты тульской больницы: «Спать на таких кроватях унизительно»
Фото из архива героя публикации.

Пациенты тульской больницы: «Спать на таких кроватях унизительно»

Подушки и одеяла не отстирываются от крови и других малоприятных пятен, а кровати буквально разваливаются.

Читательница Myslo Елена поделилась фотографиями из палаты отделения челюстно-лицевой хирургии в городской больнице №7 г. Тулы.

Елена пожаловалась, что пациенты вынуждены находиться в невыносимых условиях:

– Все кровати в палатах сломаны, в женской комнате только унитаз и раковина, нет даже душа. Как соблюдать личную гигиену? Ведь лежат тут все не один день. Мы даже воды не можем попить: стоит только один нерабочий кулер, кипятка нет. Разогреть еду тоже нельзя – микроволновки нет.

Но самое ужасное – старое постельное белье, оно уже не отстирывается от крови предыдущих пациентов.

Пациентам не хватает подушек и одеял, постельные принадлежности просто в ужасном состоянии. Кровати разваливаются. Находиться в таких условиях просто унизительно!

Женщина рассказала, что разруха в больнице повсюду. Разваливаются стулья в столовой, не работает холодильник.

Оцените состояние отделения своими глазами:

Оксана Грудинина

Оксана Грудинина

А вы сталкивались с такими проблемами в тульских больницах? Есть фото из больничных отделений Тульской области? Делитесь в комментариях или присылайте автору в личные сообщения.

 

Галерея
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 1
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 2
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 3
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 4
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 5
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 6
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 7
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 8
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 9
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 10
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 11
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 12
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 13
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 14
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 15
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 16
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГУЗ "Городская Больница №7", Фото: 17
показать все фотографии
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:10 +18
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