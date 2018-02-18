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В Туле определились первые победители акции «СелфиВЫБОР71»

В Туле определились первые победители акции «СелфиВЫБОР71»

Финал состоится 18 марта. Авторы лучших тематических селфи получат супер-призы.

Акция «СелфиВЫБОР71» стартовала 25 января, в День студента. Участие в конкурсе приняли 150 молодых пар. Три из них стали победителями и получили сертификаты номиналом пять тысяч рублей на романтический ужин в ресторане.

Акция включает в себя несколько этапов, связанных со знаковыми датами: День влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский день и День Космонавтики. Победители каждого этапа получат призы.

Главный конкурс акции состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией. Лучших авторов селфи ждет самый масштабный розыгрыш и супер-призы.

Участниками могут стать молодые жители Тульской области – пользователи социальных сетей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы приглашают к участию всех, кто не расстается с мобильным телефоном и умеет делать удачные селфи-портреты.

Подробности участия можно узнать на официальном сайте акции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:00 −3
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