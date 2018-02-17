В Туле очистят от снега военные памятники

Фото из архива Myslo.

По поручению главы администрации города, в Туле состоялось выездное совещание. В ходе объезда были проинспектированы работы по уборке автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок, мостов и путепроводов на территории города.

Особое внимание уделялось расчистке от снега и льда мест массового отдыха туляков. Проверка прошла во всех территориальных округах. В частности, были проинспектированы работы на улицах Болдина, Жаворонкова, Л. Толстого, Тульского Рабочего Полка, Московском шоссе, Демидовской, Кутузова и других. Также в ходе объезда был сформирован план уборки в ночное время.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин поручил главным управлениям по территориальным округам в преддверии Дня защитника Отечества очистить от снега военные памятники: «122-мм гаубица» на улице Октябрьской, «85-мм зенитное орудие», «Танк Т-34-85» на проспекте Ленина и другие.