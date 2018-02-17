В Тульской области в «Лыжне Веденина» приняли участие более 400 человек

Эти соревнования уже стали доброй традицией.

17 февраля в Дубенском районе прошла лыжная гонка «Лыжня Веденина». Эти соревнования уже стали доброй традицией.

Более 400 лыжников соревновались на призы двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР Вячеслава Веденина.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников спортивного праздника приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он зачитал приветственный адрес главы региона, в котором, в частности, говорится:

- Вячеслав Петрович заложил замечательную традицию этих соревнований, которые стали по-настоящему всенародными. Уже почти тридцать лет они объединяют профессионалов и любителей, взрослых и совсем юных спортсменов. Надеюсь, что выступления лыжников вдохновят как можно больше людей на занятия спортом и здоровый образ жизни.

Дмитрий Яковлев вручил Вячеславу Веденину подарок от губернатора.

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