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Жителя Донского осудили за уклонение от воинской службы

Жителя Донского осудили за уклонение от воинской службы

Молодой человек проигнорировал повестку и не явился в военкомат.

Приговором Донского городского суда 26-летний молодой человек осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что молодой человек, получив повестку о необходимости явки в военкомат, умышленно уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

О каких-либо уважительных причинах своего поступка призывник не сообщил, нарушив установленный порядок комплектования Вооруженных Сил во вред обороноспособности государства. Суд приговорил уклониста к штрафу на сумму сто тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:11 +2
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