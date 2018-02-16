Жителя Донского осудили за уклонение от воинской службы

Молодой человек проигнорировал повестку и не явился в военкомат.

Приговором Донского городского суда 26-летний молодой человек осужден за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что молодой человек, получив повестку о необходимости явки в военкомат, умышленно уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

О каких-либо уважительных причинах своего поступка призывник не сообщил, нарушив установленный порядок комплектования Вооруженных Сил во вред обороноспособности государства. Суд приговорил уклониста к штрафу на сумму сто тысяч рублей.