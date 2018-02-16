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Инспекторы тульского УГИБДД в выходные будут выявлять пьяных водителей

Инспекторы тульского УГИБДД в выходные будут выявлять пьяных водителей

Профилактические рейды пройдут во всех районах региона с максимальным привлечением личного состава.

В субботу и воскресенье на территории областного центра пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД регионального УГИБДД.

Цель рейда – выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейды также пройдут в районах Тульской области с максимальным привлечением личного состава.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Злостным нарушителям грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:45 +3
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