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Юные тульские танцовщицы выступили на фестивале в Санкт-Петербурге
Фото предоставлено участниками фестиваля

Юные тульские танцовщицы выступили на фестивале в Санкт-Петербурге

Номер «Филимоновская игрушка» принёс тулячкам диплом в номинации «Народный танец».

В Санкт-Петербурге состоялся Международный танцевальный конкурс-фестиваль «На берегах Невы». Тулу на нем представлял коллектив «Глория» под руководством Валентины Щёкиной.

В северную столицу воспитанницы Тульской муниципальной школы искусств № 6 поехали по итогам регионального конкурса «Тульский сувенир». «Глория» представила два танцевальных номера: «Чибатуха» и «Филимоновская игрушка».

Костюмы для выступления были расписаны вручную тульскими художницами. Для такой росписи характерны три основных цвета – красный, жёлтый и зелёный. Красный символизирует землю, зелёный говорит о возрождении жизни, а жёлтый является цветом солнца и огня. Выступление наших землячек было отмечено дипломом второй степени в номинации «Народный танец».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:56 +2
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