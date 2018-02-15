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В Тульской области появится новое агропромышленное предприятие
Оно будет специализироваться на хранении и переработке овощей.
На Российском инвестиционном форуме Тульская область подписала соглашение с агропромышленным комплексом «Мираторг» на строительство производства, специализирующегося на хранении и переработке овощей.
В создание нового завода компания инвестирует в регион 6,4 млрд рублей, будет создано более 300 рабочих мест.
– Региональное правительство и «Мираторг» — надёжные партнёры, которые выполняют принятые на себя обязательства. Сегодня мы даём старт новому значимому проекту по хранению и переработке овощей, — подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.
В Тульской области агропромышленное предприятие уже реализует масштабный инвестиционный проект.
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