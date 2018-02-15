В Тульской области появится новое агропромышленное предприятие

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Оно будет специализироваться на хранении и переработке овощей.

На Российском инвестиционном форуме Тульская область подписала соглашение с агропромышленным комплексом «Мираторг» на строительство производства, специализирующегося на хранении и переработке овощей.

В создание нового завода компания инвестирует в регион 6,4 млрд рублей, будет создано более 300 рабочих мест.

– Региональное правительство и «Мираторг» — надёжные партнёры, которые выполняют принятые на себя обязательства. Сегодня мы даём старт новому значимому проекту по хранению и переработке овощей, — подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

В Тульской области агропромышленное предприятие уже реализует масштабный инвестиционный проект.