В Туле почтили память воинов-интернационалистов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Мероприятие было посвящено 29-летию окончания боевых действий в Афганистане.

15 февраля в Туле в сквере воинов-интернационалистов у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» состоялся митинг. Он был посвящен Дню памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества, 29-летию окончания боевых действий в Афганистане.

При исполнении служебного долга в Афганистане погибли 232 наших земляка.

В начале мероприятия состоялась панихида по погибшим воинам. После митинга прошло возложение цветов, завершилось мероприятие воинским ритуалом.