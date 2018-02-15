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В Туле почтили память воинов-интернационалистов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле почтили память воинов-интернационалистов

Мероприятие было посвящено 29-летию окончания боевых действий в Афганистане.

15 февраля в Туле в сквере воинов-интернационалистов у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» состоялся митинг. Он был посвящен Дню памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества, 29-летию окончания боевых действий в Афганистане.

При исполнении служебного долга в Афганистане погибли 232 наших земляка.

В начале мероприятия состоялась панихида по погибшим воинам. После митинга прошло возложение цветов, завершилось мероприятие воинским ритуалом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:47 +1
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