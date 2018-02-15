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В историческом центре Тулы сносят ветхие постройки: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В историческом центре Тулы сносят ветхие постройки: фоторепортаж

В порядок приводятся территории, прилегающие к улице Металлистов.

В историческом центре Тулы ведутся работы по сносу ветхих построек, расчистке, вывозу строительного мусора и вырубке поросли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках проведения работ по реконструкции улицы Металлистов в администрации создана рабочая группа по благоустройству улиц исторического центра. Вся территория поделена на сектора, в каждом из которых запланированы определенные работы.

Уже приведены в порядок территории в зоне улиц Благовещенской и Союзной, а также Черниковского и Денисовского переулков.

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Снос ветхих построек в центре Тулы, Фото: 1
Снос ветхих построек в центре Тулы, Фото: 2
Снос ветхих построек в центре Тулы, Фото: 3
Снос ветхих построек в центре Тулы, Фото: 4
Снос ветхих построек в центре Тулы, Фото: 5
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +5
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