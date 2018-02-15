В историческом центре Тулы сносят ветхие постройки: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В историческом центре Тулы ведутся работы по сносу ветхих построек, расчистке, вывозу строительного мусора и вырубке поросли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках проведения работ по реконструкции улицы Металлистов в администрации создана рабочая группа по благоустройству улиц исторического центра. Вся территория поделена на сектора, в каждом из которых запланированы определенные работы.

Уже приведены в порядок территории в зоне улиц Благовещенской и Союзной, а также Черниковского и Денисовского переулков.