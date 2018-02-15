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Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 февраля

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов в различных районах города.

Бригады «Тулгорэлектросетей» в пятницу будут работать по следующим адресам:

  • ул. Волнянского, 1, 3,
  • ул. Мосина, 1-а, 21, 23,
  • п. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • ул. Лизы Чайкиной, 1-15-а,
  • ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (нечётн.),
  • ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 20, 22,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12-18,
  • ул. Л. Толстого, 36-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 18-34 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 31, 33,
  • ул. Оборонная, 52,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 62-80 (чётн.).

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 0
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