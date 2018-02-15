Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 февраля
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов в различных районах города.
Бригады «Тулгорэлектросетей» в пятницу будут работать по следующим адресам:
- ул. Волнянского, 1, 3,
- ул. Мосина, 1-а, 21, 23,
- п. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- ул. Лизы Чайкиной, 1-15-а,
- ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (нечётн.),
- ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 97,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 20, 22,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12-18,
- ул. Л. Толстого, 36-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 18-34 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 31, 33,
- ул. Оборонная, 52,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 62-80 (чётн.).
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