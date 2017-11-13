В Туле приведут в порядок убогие подземные переходы

Фото Алексея Пирязева.

В 2016 году ко Дню города все подземные переходы Тулы украсили граффити исторической тематики: события Первой мировой войны, Отечественной войны 1812 года и Куликовской битвы.

Первое граффити в подземном переходе появилось в 2015 году. Переход на пересечении проспекта Ленина и улиц Болдина и Станиславского был украшен граффити-рисунком, посвященным Великой Отечественной войне. Граффити было приурочено к 70-летию Победы.

Кроме этого при подготовке к празднику говорилось, что в переходах отремонтируют напольное покрытие и стены, они станут доступнее и удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. И обещали в рамках программы «Безопасный город» на каждом переходе установить камеры видеонаблюдения.

Граффити появились, но всего год спустя патриотическое рисунки, напоминающее о великом прошлом страны, побледнели и начали осыпаться.

В соседстве же с разбитыми порожками, выпавшей с обшарпанных стен плиткой, щербатыми полами и неприглядной бумажной рекламой это патриотическое соседство выглядит странно.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, на этой неделе глава администрации города Евгений Авилов поручил привести подземные переходы в порядок.

Дано задание в первую очередь убрать там незаконно расклеенные объявления и мусор. Этим займется управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы.

Также поручено отремонтировать переход на ост. «Автовокзал». За его содержание отвечает подрядчик, с которым заключен двухлетний контракт. Если позволят погодные условия, то работы проведут уже в этом году. Если нет, то ремонт перенесут на 2018-й.

Напомним, в прошлом году был реализован пилотный проект, в рамках которого подземный переход на пересечении проспекта Ленина и улиц Болдина и Станиславского был украшен граффити-рисунком, посвященным Великой Отечественной войне.