В Воловском районе отремонтирован дом-интернат для престарелых и инвалидов

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В селе Верхоупье Воловского района состоялось открытие дома-интерната для престарелых и инвалидов, относящегося к «Комплексному центру социального обслуживания населения № 3». Учреждение рассчитано на 37 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что центр практически полностью преобразован как снаружи, так и внутри – обустроены уютные жилые комнаты, помещения для отдыха и досуга, столовая, медицинский блок.

Капитальный ремонт были проведён за счёт регионального бюджета. По поручению губернатора Алексея Дюмина, финансирование работ по улучшению материально-технической базы учреждений социального обслуживания было увеличено. В 2018 году после ремонта откроются ещё несколько подобных учреждений.