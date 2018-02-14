новости
новости
Регистрация
В Воловском районе отремонтирован дом-интернат для престарелых и инвалидов
Фото: ndipi.ru

В Воловском районе отремонтирован дом-интернат для престарелых и инвалидов

Учреждение, рассчитанное на 37 мест, открылось после завершения капитальных работ.

В селе Верхоупье Воловского района состоялось открытие дома-интерната для престарелых и инвалидов, относящегося к «Комплексному центру социального обслуживания населения № 3». Учреждение рассчитано на 37 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов отметил, что центр практически полностью преобразован как снаружи, так и внутри – обустроены уютные жилые комнаты, помещения для отдыха и досуга, столовая, медицинский блок.

Капитальный ремонт были проведён за счёт регионального бюджета. По поручению губернатора Алексея Дюмина, финансирование работ по улучшению материально-технической базы учреждений социального обслуживания было увеличено. В 2018 году после ремонта откроются ещё несколько подобных учреждений.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
ремонтКапремонтучреждения социального обслуживанияпоручение губернатора Тульской областидом-интернат для престарелых и инвалидов
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российским водителям перестанут выдавать бумажные ПТС
Российским водителям перестанут выдавать бумажные ПТС
Туляки хранят в банках 179 млрд рублей
Туляки хранят в банках 179 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.