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Российским водителям перестанут выдавать бумажные ПТС

Российским водителям перестанут выдавать бумажные ПТС

Привычный документ заменят электронным. Нововведения вступят в силу с 1 июля.

При покупке нового автомобиля собственник будет получать машину у дилера уже с электронным паспортом, номер которого будет прописан в договоре купли-продажи.

Cотрудники ГИБДД проведут необходимые регистрационные действия, а водитель сэкономит 350 рублей, которые раньше нужно было платить за внесение изменений в бумажный ПТС.

Если человек купил машину за границей и ввез ее в Россию, оформить электронный ПТС можно будет в уполномоченных организациях вместе с сертификатом безопасности конструкции транспортного средства. Стоимость оформления составит 600 рублей. Если бумажный паспорт утерян или пришел в негодность, получить электронный документ можно будет за ту же сумму.

При этом дубликат привычного бумажного ПТС могут выдать в ГИБДД. Массовой замены бумажных документов на электронные не предвидится, выдавать виртуальные ПТС будут в добровольном порядке. Основное преимущество электронного паспорта транспортного средства в том, что его невозможно потерять. В него может быть внесено любое количество собственников. Кроме того, электронный документ не придётся менять.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 +1
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