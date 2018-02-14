Туляки хранят в банках 179 млрд рублей

По итогам прошлого года объем вкладов жителей региона увеличился почти на десять процентов.

По итогам прошлого года объем вкладов составил 179 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 9,5%. Как уточнили в тульском отделении Банка России, вкладчики предпочитают хранить свои сбережения в рублях – в национальной валюте открыто 92,4% всех вкладов.

Средства индивидуальных предпринимателей Тульской области в банках региона составляют 3 млрд рублей. Согласно федеральному законодательству вклады в кредитных организациях застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.

Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, достигла 206,9 млрд рублей.