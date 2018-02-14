На «Фабрике будущего» туляков ждут герои саги «Звездные войны» и полет в космос
Новая экспозиция работает до 17 февраля. Осталось всего три дня!
На «Фабрике будущего» с 9 февраля стартовала новая экспозиция.
В один ряд с уже знакомыми тулякам и гостям города роботами встали герои саги «Звездные войны». А еще гости выставки могут отправиться в путешествие по разным уголкам вселенной на космосимуляторе.
Частью новой экспозиции стали FlyMotion, StarBlade, WarThunder VR, EVE: Valkyrie.
Выставка продлится до 17 февраля. Осталось всего три дня!
Цена билета — 300 рублей. В стоимость входит посещение всех интерактивных зон. Время на «Фабрике будущего» не ограничено.
Режим работы: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00.
«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.
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