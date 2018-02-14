На Масленицу за безопасностью туляков будут следить пожарные

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Для усиления мер по обеспечению пожарной безопасности Главным управлением МЧС России по Тульской области в местах проведения массовых Масленичных гуляний будет организовано дежурство сотрудников Федерального государственного пожарного надзора, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы.



Во время празднования Масленицы на центральных площадях городов соберется большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным требованием для подобных гуляний.

При проведении мероприятий площадка для сжигания чучела, в радиусе 50-ти метров, должна быть оцеплена.

В непосредственной близости от костра должны присутствовать первичные средства пожаротушения. Необходимо обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия. При поджигании чучела не рекомендуется использовать горючие жидкости. Особое внимание надо обратить на безопасность детей во время проводов зимы и не оставлять их без присмотра.