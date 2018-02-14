Житель Ясногорска отправится в колонию за пьяную езду

Приговором суда 39-летний житель Ясногорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Как установлено судом, 15 января 2018 года в Ясногорске автомобиль обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД. Водитель был в нетрезвом состоянии, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда он выплатил 30 000 рублей штрафа и на 1,5 года был лишен прав. Также обвиняемый был осужден 28 декабря 2017 года за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд назначил ему 280 часов обязательных работ и 2,5 года лишения прав.

Однако мужчина выводов для себя не сделал и в третий раз сел за руль пьяным.

По совокупности наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.