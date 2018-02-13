Убийство на улице Калинина в Туле: «Ленинградский маньяк» признан вменяемым

На фото подозреваемый.

Иван Ш. обвиняется в убийстве 20-летней тулячки и покушении на убийство ее 19-летней подруги. В его «послужном» списке — еще три жертвы. Ранее экспертиза уже признавала мужчину невменяемым. Теперь же, как стало известно Myslo, психиатры изменили свое мнение.

Назначенная по делу стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в институте общей и судебной психиатрии им. Сербского (Москва), показала: Иван вменяем и может понести наказание за содеянное.

Внезапно напал

События, которые произошли в Туле 8 июля, шокируют. В тот день Иван пришел в квартиру к Кате на улицу Калинина, чтобы починить телефон (он слыл неплохим мастером и этим зарабатывал на жизнь). Владелица телефона, Настя, со своим парнем тоже спешила на встречу к ним — отдать предоплату за ремонт мобильника.

Что случилось между Иваном и Катей в квартире на пятом этаже, никто теперь не узнает: девушка мертва, задержанный выстраивает линию защиты. Так или иначе, дождавшись, когда будущая жертва повернется к нему спиной, Иван вытащил из кармана перочинный нож и хаотично нанес Кате несколько ударов в шею.



Кате было 20 лет.

У Кати не было шансов выжить. Тем временем в квартиру уже поднималась Настя.

Поняв, что его сейчас засекут, Иван спрятался, оставив дверь открытой. И как только Настя вошла и увидела труп подруги — напал. Его руки уже были в крови, поэтому нож выскользнул. В пылу борьбы Иван сильно порезал себе руку.

Он закрыл квартиру и вышел незамеченным.

Не дождавшись Насти, ее парень начал стучать по соседям: он не знал номера квартиры. И внезапно увидел кровь… Девушку удалось спасти.

Ивана задержали, когда он обратился со своим порезом в Ваныкинскую больницу. Взяли прямо возле травмпункта.

Задержанный оказался «ленинградским маньяком»

На деле история Ивана Ш. оказалась настолько шокирующей, что в голове не укладывается. Когда мы готовили материал на эту тему, нам удалось раскрутить жуткие подробности из прошлого задержанного. На счету Ивана, предположительно, четыре убийства (не считая покушения на тулячку, которой удалось выжить). Первые преступления он совершил, когда ему было всего 15 лет.

Иван родом из Ленинградской области. В 2005 году в Выборге он привлекался за убийство двух школьниц 11 и 13 лет. Обстоятельства их смерти буквально копируют тульские события 2017 года: внезапное, казалось бы, беспричинное нападение на девочек, нож сзади в шею.