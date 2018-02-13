На двух тульских улицах будет запрещена остановка транспортных средств

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Ограничения вступят в силу с 6 марта.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, с 6 марта 2018 года будет запрещена остановка транспортных средств и установлены соответствующие знаки на следующих участках улично-дорожной сети:

ул. 2-я Трубная (от ул. Тульского Рабочего полка до ул. Болдина);

ул. Физкультурная (от ул. 2-й Трубной до ул. Лермонтова).

По мнению городской администрации, принятые меры — инструменты в обеспечении безопасности дорожного движения и увеличении пропускной способности улично-дорожной сети.