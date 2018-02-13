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Тульским влюбленным предлагают сдать кровь
Фото ustinka.kz

Тульским влюбленным предлагают сдать кровь

Ко Дню всех влюбленных в Тульской области проходит донорская акция.

С 12 по 16 февраля в Тульской области проходит региональная донорская акция, приуроченная ко Дню всех влюбленных.

Постоянно, каждый день, кому-то жизненно необходима донорская кровь. Каждый раз, сдавая кровь, донор дарит кому-то шанс на спасение и при этом ничего не теряет сам, а лишь приобретает, потому что добро, которое человек приносит в мир, обязательно возвращается к нему.

Всю неделю сотрудники ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашают всех желающих стать безвозмездными донорами крови.

Акция пройдет по адресам:

  • Тула, Ф. Энгельса, 56, тел. для справок (4872) 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;
  • Тула, ул. Майская, 3, тел. для справок (4872) 48-68-91, прием с 8.00 до 12.00;
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок (48762) 6-31-67, прием с 8.00 до 12.30;
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, тел. для справок (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 12.30.

При себе обязательно иметь паспорт.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 0
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