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Как тулякам получить налоговую льготу?
Фото из архива Myslo

Как тулякам получить налоговую льготу?

Заместитель руководителя УФНС по Тульской области Александр Белишев провел прямую линию в редакции Myslo.

— У моей мамы участок размером семь соток, она пенсионерка. Как по новым правилам будет начисляться налог на этот участок? Ирина Яковлева, Ясногорский район.

– При исчислении налога за 2017 год будет применена льгота по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Так как ваша мама относится к льготной категории граждан, при исчислении земельного налога ставки, утвержденные в муниципальном образовании, в котором находится участок, будут применены к стоимости 1 сотки земли, оставшейся за минусом вычета.

– В прошлом году на основании моего заявления мне была предоставлена льгота в виде полного освобождения от уплаты налога за жилой дом за 2016 год. Нужно мне уведомлять налоговый орган о льготе или нет? Наталья Калиничева, Щекино.

– Нет, такой обязанности Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено. Если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал на ограничения по периоду её применения, льгота будет применяться налоговым органом без ограничения действия.

– У меня есть земельный участок в Заокском районе, он принадлежит мне и моей сестре по ½ доле. Площадь участка — 18 соток. Сестра моя пенсионерка, а я нет. Я хотела бы узнать, вычет в 600 кв. метров будет применяться ко всему участку или только на долю сестры? Татьяна Киреева, Заокский.

– Налоговый вычет будет применяться только в отношении доли вашей сестры, потому что из вас только она относится к льготной категории граждан и, соответственно, имеет право на льготу.

– Я пенсионерка, у меня в собственности два земельных участка. Площадь одного — 400 квадратных метров, у другого — 1000 квадратных метров. Можно ли применить вычет в шесть соток сразу к двум участкам? Маргарита Семенова, Тула.

– Данный вычет может быть применен только в отношении одного земельного участка. В отношении какого — вы можете выбрать сами, предоставив соответствующее уведомление в любой налоговый орган. Если вы этого не сделаете, льгота автоматически применится в отношении участка с максимально исчисленной суммой земельного налога.

– Расскажите про списание транспортного налога. Валентина Алексеевна, Тула.

– Списываться будут те суммы долгов, которые образовались по состоянию на 1 января 2015 года и не погашены на дату принятия решения о списании, т. е. это начисления за 2013 год и ранее. Задолженность будет списываться автоматически, без обращения налогоплательщика. Это касается всех имущественных налогов. Налоги, начисленные после указанной даты, подлежат уплате.

В случае их неуплаты долги будут взыскиваться в установленном законом порядке.

– До какого времени нужно подать заявление об использовании льготы по налогу на имущество физических лиц? Марина Быкова, поселок Ленинский.

– Сроки для предоставления заявления об использовании льготы по налогу на имущество физических лиц законом не установлены. ФНС России рекомендует налогоплательщикам представлять заявление о льготе до 1 мая в целях учета льготы при исчислении налога на имущество физических лиц до направления налоговых уведомлений.

– Могу ли я подать заявлению на льготу через МФЦ? Юлия Мартынова, Тула.

– Нет, поскольку действующим соглашением о взаимодействии оказание данной услуги в отделениях МФЦ Тульской области не предусмотрено.

Направить заявление об использовании налоговой льготы можно любым другим удобным способом: обратившись лично или через представителя по доверенности в любой территориальный налоговый орган; направив заявление по почте или, при наличии специальной электронной подписи, в электронной форме через Единый портал госуслуг или интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России.

– Мужу недавно присвоили первую группу инвалидности. Ранее он никакими льготами на квартиру не пользовался. Какие документы нужно предъявить для получения льготы на имущество? Мария Капустина, Тула.

– В его случае документом, подтверждающим право на льготы, будет справка об установлении инвалидности. Представление ее в целях реализации права на использование налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц необязательно.

Люди, имеющие право на льготы по налогу на имущество физических лиц, представляют в любой налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы. Также они вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. В случае, если документы, подтверждающие право на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган запросит сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

– Ранее мне были предоставлены льготы по земельному налогу, нужно ли предъявлять еще какие-то документы в налоговую инспекцию, чтобы мне предоставили налоговый вычет в шесть соток? Екатерина Миронова, Тула.

– Дополнительно заявлять льготу не нужно. В налоговом органе уже есть документы, которые вы ранее предоставляли для получения вычета в виде необлагаемой налогом суммы 10 000 рублей в отношении одного земельного участка на территории одного муниципального образования. Сейчас просто будет применена новая норма закона.

– У меня есть автомобиль. В прошлом году я переехала в Узловую. С какого момента я могу рассчитывать на льготу по транспортному налогу: с момента подачи заявления или с момента регистрации в этом районе? Светлана Жулина, Узловая.

– Жители города Узловая подпадают под льготную категорию граждан (граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы) и имеют право пользоваться льготой на транспортный налог, в част­ности, на легковые автомобили мощностью двигателя автомобиля, не превышающей 150 л.с. Если ваш автомобиль соответствует данным параметрам мощности, расчет налога будет вам произведен лишь за период, когда вы не относились к льготной категории граждан. То есть льгота начнет применяться с момента вашей регистрации в Узловой.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:55 0
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