новости
новости
Регистрация
Для профилактики ДТП тулякам будут раздавать светоотражающие пакеты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Для профилактики ДТП тулякам будут раздавать светоотражающие пакеты

Об этом стало известно на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В областном правительстве под председательством Юрия Андрианова прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

По инициативе областного УГИБДД в решение комиссии были внесены предложения о продолжении профилактических рейдов по выявлению грубых нарушений ПДД. Главам муниципальных администраций рекомендовано разработать и утвердить  программы по безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы, в которых должны быть предусмотрены мероприятия по пропаганде БДД.

Кроме того, сотрудники регионального УГИБДД рассказали о мерах профилактики ДТП с участием пешеходов. Были презентованы пакеты с надписью «Тула, засветись!» Надпись выполнена специальной светоотражающей краской. Идея о внедрении таких пакетов в сетевые магазины и распространения их среди населения поддержана областным правительством.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
безопасность дорожного движенияпрофилактика ДТПправительство Тульской областиУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 14 февраля
Где в Туле отключат электричество 14 февраля
Житель Донского затеял на парковке ссору, которая закончилась убийством
Житель Донского затеял на парковке ссору, которая закончилась убийством
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.