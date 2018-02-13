Для профилактики ДТП тулякам будут раздавать светоотражающие пакеты

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом стало известно на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В областном правительстве под председательством Юрия Андрианова прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

По инициативе областного УГИБДД в решение комиссии были внесены предложения о продолжении профилактических рейдов по выявлению грубых нарушений ПДД. Главам муниципальных администраций рекомендовано разработать и утвердить программы по безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы, в которых должны быть предусмотрены мероприятия по пропаганде БДД.

Кроме того, сотрудники регионального УГИБДД рассказали о мерах профилактики ДТП с участием пешеходов. Были презентованы пакеты с надписью «Тула, засветись!» Надпись выполнена специальной светоотражающей краской. Идея о внедрении таких пакетов в сетевые магазины и распространения их среди населения поддержана областным правительством.