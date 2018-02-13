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Житель Донского затеял на парковке ссору, которая закончилась убийством

Житель Донского затеял на парковке ссору, которая закончилась убийством

От полученного ножевого ранения потерпевший скончался в больнице. Убийца проведёт девять с половиной лет в колонии строго режима.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 26-летнему жителю Донского. Он признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 15 октября прошлого года нетрезвый мужчина подъехал на автомобиле к кафе на улице Октябрьской. Выходя из машины, он задел дверью стоявшего рядом молодого человека, который тоже был пьян.

Между ними завязалась ссора. Водитель вытащил из бардачка нож и ударил оппонента в живот. От полученного ранения потерпевший скончался спустя некоторое время в больнице. Суд приговорил убийцу к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:43 +2
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