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Где в Туле отключат электричество 14 февраля

Где в Туле отключат электричество 14 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.),
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Мосина, 31, 8, 10,
  • ул. Демьянова, 26-а,
  • ул. Тесницкая, 3,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 58-а,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
  • 2-й Клинской пр-д, 5, 6,
  • 4-й Клинской пр-д, 1, 3, 4,
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,
  • ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.),
  • ул. Аносова, 5,7,
  • ул. Макара Мазая, 21, 23, 25,
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59,
  • п. Горняк: ул. Садовая, 1-35 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 1-9,
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),
  • ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 0
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