Где в Туле отключат электричество 14 февраля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.),
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Мосина, 31, 8, 10,
- ул. Демьянова, 26-а,
- ул. Тесницкая, 3,
- ул. Капитана Громова, 66,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 58-а,
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
- 2-й Клинской пр-д, 5, 6,
- 4-й Клинской пр-д, 1, 3, 4,
- 18-й пр-д, 23-53,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,
- ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.),
- ул. Аносова, 5,7,
- ул. Макара Мазая, 21, 23, 25,
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59,
- п. Горняк: ул. Садовая, 1-35 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 1-9,
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.),
- ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33.
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